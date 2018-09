Juve, CR7 in diretta Instagram: "Siamo concentrati per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite una diretta su Instagram, Cristiano Ronaldo ha parlato anche del match tra Juventus ed il Napoli, in programma oggi per le 18, direttamente dalla stanza del ritiro bianconero: "Sono molto contento alla Juventus, l’affetto è incredibile. Il campionato è difficile, c’è molta qualità. Siamo qui concentrati per domani perché abbiamo una partita complicata, siamo concentrati per vincere. Affronteremo una grande squadra, siamo pronti. Premio Puskas? Il mio gol era il più bello, siamo onesti, ma la vita è così, a volte si vince e a volte si perde. Non sono arrabbiato, ciò che m'interessa è aver tenuto lo stesso livello per quindici anni di carriera. Domani sarà un giorno importante".