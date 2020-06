Juve, CR7 in piena forma: dal campionato alle coppe, tutti gli obiettivi nel mirino

Un periodo così lungo di inattività, Cristiano Ronaldo, non lo aveva mai vissuto. Il portoghese, che non vede l’ora di tornare in campo, non ha mai smesso un solo giorno di allenarsi per tenersi in un buon stato di forma durante il periodo di isolamento. Impressionante il suo ritorno. Dopo una prima fase di riatletizzazione, CR7 è tornato sui suoi parametri soliti e ora attende solo di poter giocare le prime gare decisive della stagione. Il primo impegno contro il Milan, con l’obiettivo Coppa Italia (finale il 17 giugno) già nel mirino. Poi la ripresa della Serie A, dove potrebbe ruotare un po’ di più rispetto alla prima parte del campionato. Anche perché il clou della stagione giungerà ad agosto, con la Champions League, e il portoghese ha già ben chiaro quale sarà il suo compito a partire dalla sfida di ritorno degli ottavi contro il Lione.