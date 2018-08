© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a DAZN, del quale è diventato Global Ambassador, Cristiano Ronaldo ha parlato anche del gol in rovesciata realizzato lo scorso anno all'Allianz Stadium contro la Juventus in Champions League: "Se la standing ovation mi ha influenzato nello scegliere i bianconeri? Alcuni dicono di sì, altri di no. Quello che posso dire è che spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza, per cui diciamo che quel che ho visto in quello stadio ha facilitato le cose, onestamente. Mi dispiace aver segnato contro la mia squadra attuale, ma quello fa parte del passato. Credo che sia stato il gol più bello della mia carriera finora. E naturalmente quando la gente allo stadio ha iniziato ad applaudirmi, sono rimasto senza parole. Non mi era mai accaduto niente di simile. È stato un momento incredibile".