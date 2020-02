Il gol realizzato a Verona, che ha consegnato il momentaneo 1-0 alla squadra di Sarri contro l'Hellas, è il sedicesimo realizzato da Cristiano Ronaldo nelle ultime dieci partite. Il portoghese entra nella storia del club bianconero, perché è il primo a trovare la rete in 10 gare consecutive in Serie A.

10 - Cristiano #Ronaldo is the 1st #Juventus' player to have found the net in 10 successive games played by the Bianconeri in the history of the Serie A. Star.#VeronaJuve pic.twitter.com/U8UZVSesWK

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2020