Juve, CR7 pronto a disertare anche il ‘The Best’: Modric verso la vittoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo stasera non sarà a Londra per la consegna del premio “The Best” della FIFA. L’anticipazione arrivata da Marca parla chiaro: dopo aver saltato i premi UEFA a Monte Carlo, sembra che l’attaccante della Juventus sia pronto infatti a disertare ancora. Il motivo? Stavolta dovrebbe essere unicamente legato al campo, visto che mercoledì i bianconeri sono attesi dalla sfida di campionato col Bologna. In ogni caso, aggiunge il media spagnolo, il suddetto riconoscimento dovrebbe essere destinato al centrocampista del Real Madrid Luka Modric.