Juve, CR7 pronto a farsi interrogare in videoconferenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo è pronto a raccontare la sua versione sulle accuse di stupro, agli investigatori statunitensi. Lo riferisce Tuttosport, secondo cui il campione portoghese della Juventus sarebbe pronto a farsi interrogare dalla polizia di Las Vegas, a cui avrebbe comunicato la sua disponibilità. In videoconferenza, perché visti gli impegni in bianconero (e non avendo al momento obblighi in tal senso, ma anzi essendo la disponibilità all'interrogatorio una sua scelta) non può in questo momento volare in Nevada.