Juve, CR7 punta il sesto pallone d'oro: Sarri si dichiara il primo gregario

Saranno le tracce di rosa sulle maglie, o l’entusiasmo di una sera che “riconcilia con il bel calcio”, per dirla come lui. Fatto sta che Maurizio Sarri sale in bicicletta e si dichiara gregario principale di Cristiano Ronaldo per la conquista del trofeo individuale più importante: il pallone d’oro. Il tecnico della Juventus lo fa con carisma, con l’energia positiva che fa tanto bene ai capitani di squadra al mattino di una tappa di salita, dispendiosa ma accattivante. “Mi piacerebbe aiutare Cristiano a vincere il suo sesto pallone d’oro – spiega -. Il fatto che ci sia in giro qualcuno che ne ha vinto uno più di lui mi fa un po’ girare...”.

Poi, Sarri, fornisce qualche elemento in più sulle motivazioni: “Penso che sia un obiettivo suo ma anche mio e di tutta la squadra aiutarlo a centrare un obiettivo che ritengo giusto per lui”. Le gerarchie, insomma, sono abbastanza chiare, pur riconoscendo di avere un altro fuoriclasse in organico. “Dybala? Come tutti i fuoriclasse, quando cominciano ad avere l'età giusta si esprimono ad altissimi livelli. È uno dei giocatori che segnerà il calcio mondiale nei prossimi anni. In questo periodo è in grande fiducia, dopo un momento in cui ha avuto delle difficoltà. Per tutto questo, dunque, tornando al pallone d’oro, “penso possa diventare un pretendente nei prossimi anni”.

La prima tappa dopo il giro di boa lascia un velo di positività. Dando forza alle idee e valore alle prossime tappe di passaggio, in vista di una primavera – si spera – dalle alte quote. “Poteva essere difficile arrivare pronti dopo la partita di Roma, invece l'interpretazione è stata fatta nella maniera giusta: approccio alla partita, buon livello di determinazione e di applicazione. - spiega Sarri-. La squadra è stata ordinata e ha palleggiato con grande qualità. Ha fatto quattro gol, ha preso due pali, è stato annullato un gol. È stata una partita di buon livello”.