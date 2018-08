Juve, CR7 rinuncia al Portogallo: niente Nations League contro l'Italia

© foto di Imago/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha deciso di rinunciare agli impegni con il Portogallo al fine di lavorare a modo suo per prendersi quanto prima la Juventus. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, sottolineando che non si tratta ancora di una notizia ufficiale, ma la scelta è stata fatta e alla Juventus lo danno già per assodato. Il fenomeno ex Real Madrid, dunque, salterà sia l'amichevole con la Croazia che il match di Nations League contro l'Italia, in programma il prossimo 10 settembre a Lisbona.