© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sbilanciarsi è prematuro, ma l'ottimismo è crescente. Così Tuttosport parla della situazione di Cristiano Ronaldo e del suo possibile recupero per la gara di andata di Champions con l'Ajax in programma mercoledì sera. Nella giornata di ieri, dopo un'iniziale fase personalizzata, il portoghese si è allenato col resto del gruppo (con i giocatori non impegnati contro il Milan) e sarà certamente convocato per Amsterdam. Poi, nelle prossime ore, Allegri valuterà con calma e sangue freddo il suo eventuale impiego dal primo minuto.