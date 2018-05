Juve, CR7 smuove il mercato: se parte Dybala Marotta ha già un piano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La bomba lanciata da Cristiano Ronaldo nell'immediato post gara della finale di Champions League potrebbe avere ripercussioni sul mercato di tantissime squadre e Tuttosport oggi in edicola fa il punto su ciò che potrebbe accadere in casa Juventus. Se davvero il portoghese dovesse lasciare il Real Madrid, i Blancos dovrebbero sostituirlo e non è da escludere che la società di Florentino Perez possa tornare all'attacco per Paulo Dybala. Marotta non ha necessità di cedere per fare mercato e potrebbe anche respingere l'offerta dei madrileni, ma nel caso in cui la Joya dovesse partire ecco che il direttore generale bianconero avrebbe già pronti i colpi per sostituirlo. Alvaro Morata e Paul Pogba sono in orbita Juve e attenzione anche a Anthony Martial, soprattutto se alla fine anche Gonzalo Higuain dovesse partire.