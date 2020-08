Juve, CR7 suona la carica: "Siamo più forti che mai. Vogliamo conquistare il mondo"

Attraverso il proprio profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha dato ufficialmente il via alla sua stagione, indicando la strada alla Juventus per provare a tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Questo il post: "Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il Mondo!

Abbattendo i record. Superando gli ostacoli. Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che possono arrivare sulla nostra strada.

Rendere ogni anno un'avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tenerne fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile.

Siamo la Juventus!

Siamo i campioni!

Siamo tornati e più forti che mai!

Contiamo su di voi!

Tutti insieme!

Fino Alla Fine!".