Juve, CR7 tende la mano a Sarri. Out Alex Sandro, sollievo per Pjanic

Cristiano Ronaldo tende la mano a Maurizio Sarri. Lo fa tra le righe, con molta più umiltà di quella che ci si potrebbe aspettare da un campione straordinario come lui. Ancora prima di tornare a Torino e avere un faccia a faccia con il tecnico e i compagni, sette giorni dopo quella nervosa uscita dal campo con il Milan.

“Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non ci sono state polemiche, è vero che non mi piace essere sostituito. Ho cercato di aiutare la Juventus anche giocando infortunato e sono stato sostituito. A nessuno piace, ma capisco, perché non stavo bene, dato che in queste due partite non ero al 100% - ha detto ieri il portoghese -. Quando si tratta di sacrificare me stesso, lo faccio perché so che c'è molto in palio. L'Inter sta facendo molta pressione sulla Juventus, sapevamo che se non avessimo vinto saremmo potuti scendere al secondo posto”.

Insomma, uno come CR7, solo all’idea di essere secondo a qualcuno a non ci sta: “Non ho mai avuto grandi infortuni. Gioco 50 o 60 partite all'anno, ma una volta o l'altra può succedere qualche imprevisto. Quello che ho adesso è un dolore che non mi permette di dare il 100%. Sapete che non parlo molto con la stampa, ma dovete sempre tirare in mezzo uno tra me e l'allenatore per far polemica. Con la Juve abbiamo vinto e siamo primi, con la Nazionale ci siamo qualificati a Euro 2020. Ora posso pensare a tornare il prima possibile al 100%”.

Intanto ieri a Torino è stato sottoposto a nuovo controllo Miralem Pjanic. Sensazioni confermate: nessuna lesione, solo un affaticamento accusato nel corso di Bosnia-Italia e infortunio scansato dal giocatore, diligente nel fermarsi subito. Dovrà riposare un paio di giorni, domani sarà nuovamente monitorato. Mentre per Alex Sandro lo staff medico della Juventus è in contatto diretto con l’area sanitaria della Nazionale brasiliana, che da ieri ha avviato le terapie al giocatore per una lesione all’adduttore della coscia destra. Il laterale sinistro sarà valutato nuovamente al rientro a Torino, previsto per mercoledì.