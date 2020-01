Juve, Cristiano è pronto per tornare in campo: con il Parma ipotesi tridente

Fonte: inviato a Torino

Il ritorno di Cristiano Ronaldo in campo contro il Parma potrebbe non escludere né Paulo Dybala né Gonzalo Higuain. L’assetto tattico della formazione di Roberto D’Aversa, infatti, sembra somigliare molto a quello che Maurizio Sarri ha indicato ideale per puntare sul tridente delle meraviglie. Il portoghese ieri è tornato ad allenarsi dopo due giorni di stop causa sinusite, gli altri due giungono dall’entusiasmante gara di Coppa Italia con l’Udinese. Il terzo, Douglas Costa, è quello più a corto di minutaggio: non potrà partire dall’inizio ma sarà comunque una carta utile nel finale.

Tridente sì, tridente no: Ramsey sarebbe in caso il candidato numero uno per la trequarti. Tra le possibilità di domani sera c’è anche quella di dare continuità a Federico Bernardeschi nel ruolo di mezzala destra: buona la prima di mercoledì ma serve un test più provante prima di tirare una prima linea. La presenza del numero 33 potrebbe andare a discapito di Adrien Rabiot, che arriva da un lungo periodo di impiego assiduo. Il francese potrebbe tornare nuovamente utile mercoledì con la Roma in Coppa Italia, le rotazioni diventano adesso necessarie pensando già alla prossima sfida di campionato in casa del Napoli. Mentre dopo il turno di riposo concesso a Cuadrado mercoledì, questa volta potrebbe toccare ad Alex Sandro.

Intanto oggi Sarri presenterà la partita in conferenza stampa, alle 13.15, e magari svelerà qualcosa in più della settimana di CR7 e soprattutto delle sue condizioni. L’assenza del portoghese non è mai stata vissuta con allarmismo in realtà: i suoi parametri nelle ultime occasioni sono stati straordinari e non sarà certo una sinusite a rallentarlo.