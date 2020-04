Juve, Cristiano leader assoluto nello spogliatoio: i racconti di Ramsey e Perin

vedi letture

“Cristiano Ronaldo è una grande persona oltre che un giocatore incredibile, uno dei migliori della storia”. Fioccano i complimenti per CR7 da parte dei compagni. Ma sono soprattutto i retroscena a dare una precisa descrizione del lato umano del marziano portoghese. Racconta Ramsey: “La prima volta che mi sono allenato con la Juve sono entrato in mensa e mi ha detto: ‘Vieni, siediti accanto a me’. Abbiamo iniziato a parlare e mi ha fatto sentire subito a mio agio, come il resto della squadra. È un piccolo esempio del tipo di persona che è, ama i suoi compagni e dà tutto negli allenamenti”. Anche Perin ne ha parlato recentemente nel corso di una diretta su Instagram: “Cristiano? Non si è campioni per caso. Lui lo è dentro il campo ma soprattutto fuori, sempre disponibile con i compagni a dare consigli, un vero esempio”.