Juve, Cristiano pronto a tornare protagonista. Sarri spera anche in De Ligt

Cristiano Ronaldo sembra pronto per ritornare in campo ed essere nuovamente protagonista con la maglia della Juventus. Il portoghese da ieri si allena regolarmente con i compagni, domani sera con l’Atletico Madrid ci sarà sicuramente. Con uno tra Dybala e Higuain, che ormai danno vita puntualmente al classico ballottaggio in attacco. Mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ramsey, reduce da una brillante parentesi in Nazionale.

Bernardeschi, che a Bergamo ha rimediato un trauma all’emitorace destro, difficilmente sarà del match dall’inizio. Douglas Costa, invece, non andrà neanche in panchina: la lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra lo terrà fuori almeno quindici giorni. Filtra fiducia, invece, per De Ligt, alle prese con una lussazione alla spalla destra.

L’olandese dovrebbe comunque giocare accanto a Bonucci. Mentre resta ancora in dubbio Alex Sandro, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato al pari di Rabiot. In mezzo al campo domani dovrebbe rientrare Matuidi, insieme a Pjanic e Khedira. Condizionali d’obbligo, al momento, che si trasformeranno in scelte dell’allenatore dopo l’allenamento odierno, in programma alle 15.15, con il primo quarto d’ora aperto alle telecamere. Sarri e un giocatore parleranno in conferenza stampa alle 13.30.