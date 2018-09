Juve, Cristiano Ronaldo esulta per il filotto: "Grandi ragazzi"

Non ha segnato nel match di ieri contro il Bologna ma è risultato comunque decisivo grazie all'assist fornito a Matuidi per la rete del 2-0. Cristiano Ronaldo è sempre più al centro del progetto Juventus, che ha conquistato la sua sesta vittoria in campionato, settima in stagione in altrettante sfide disputate. Il portoghese su Instagram ha commentato così dopo il 2-0 rifilato ai felsinei. "Grandi ragazzi".