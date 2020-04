Juve, Cristiano Ronaldo intenzionato a rispettare il contratto fino alla fine

vedi letture

Cristiano Ronaldo ha un altro anno di contratto con la Juventus e non sembra avere alcuna intenzione d’interrompere il rapporto anzitempo. Lo hanno ribadito più volte lui e il suo agente Jorge Mendes, dando forza alle rassicurazioni della dirigenza bianconera.

Dopo uno Scudetto e una stagione ancora da portare a termine, i segnali che giungono dal calciatore sono di pieno affetto per la piazza e per l’Italia tutta. Significativa, in questo senso, l’immagine postata qualche giorno fa con una mascherina tricolore e un messaggio di supporto al Paese che combatte contro il Coronavirus.

La presenza di Cristiano in organico orienta anche le scelte del mercato juventino. Non un caso, infatti, che in cima alla lista dei desideri ci sia un uomo assist come Ferran Torres, che dalla destra potrebbe incrociare numerosi palloni per il portoghese, oltre che una punta centrale abile a pulire l’area per il pluri pallone d’oro.

Infine, segno che non vede l’ora di tornare in campo, CR7 potrebbe rientrare di spontanea volontà nella sua residenza torinese già nei prossimi giorni, così da poter essere presente alla prima seduta d’allenamento in caso di effettiva ripresa delle attività alla Continassa dal prossimo 4 maggio.