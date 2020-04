Juve, Cristiano si allena a Madeira e resta in attesa: potrebbe tornare nel week end

Cristiano Ronaldo si allena in vista della ripresa. Il campione portoghese si è mostrato anche nel week end in piena attività all’interno della sua residenza di Madeira. Anche lui non vede l’ora di ritornare in campo, un po’ come ha confidato negli ultimi giorni Douglas Costa, che ha trascorso le ultime settimane di isolamento in Brasile. Di fatto, dei calciatori bianconeri che hanno deciso di andare nei loro Paesi dopo l’isolamento preventivo post positività di Rugani (11 marzo), è tornato a Torino solo Pjanic.

Gli altri dovrebbero rientrare a fine di questa settimana: per allenarsi col gruppo alla ripresa delle attività che dovrebbe essere fissata per il 18 maggio, i calciatori provenienti dall’estero dovrebbero arrivare in Italia entro il 4 maggio, dovendo poi osservare quattordici giorni di isolamento. Gli ampi spazi della Continassa, e i numerosi campi a disposizione, potrebbero anche risolvere meglio la questione. Tutto passa, però, dalla certezza che il campionato possa riprendere: difficile pensare di allenarsi senza un preciso obiettivo.