Come prevedibile, crolla in Borsa la Juve, nel giorno successivo alla sconfitta in Champions League contro l'Ajax. Il titolo bianconero, che in giornata è stato il terzo più scambiato dopo Intesa e Unicredit (oltre 81 milioni di euro), ha chiuso con un ribasso del 17,63%. In una sola seduta, riporta MilanoFinanza, bruciato 300 milioni di capitalizzazione: è passato di mano l'8% del capitale.