Juve, Cuadrado a JTV: "Siamo una grande squadra. Felice per Dybala"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Cuadrado, esterno della Juve, ha risposto alle domande dei colleghi di JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Una squadra che va a gonfie vele...

"Sì, sono molto contento della partita che ha fatto la squadra, veramente era bello vedere come i compagni avevano quella voglia, quella fame. Sembrava che ci stavamo divertendo, quindi penso che questo dobbiamo mettercelo nella testa ogni giorno, essere consapevoli che siamo una grande squadra e che se giochiamo così, come abbiamo giocato nel primo tempo, sarà difficile per gli altri".

C'è la voglia di vincere insieme.

"Sì, sicuro. Penso che la Juve sia talmente forte che per me tutti sono titolari. Chiunque entri, vuole dare il meglio per la squadra e dobbiamo essere tutti consapevoli che il mister deve scegliere: ogni volta che sceglie, a volte uno rimane in panchina, a volte gioca, ma essere consapevoli che quelli che siamo in panchina, possiamo entrare e dare il nostro contributo e aiutare la squadra. E' questo che dobbiamo metterci in testa perché siamo una squadra molto forte".

Importante il gol per Dybala...

"Sì, sono molto contento per lui, oggi ha fatto una grandissima partita. Era da tanto che gli mancava il gol, oggi l'ha fatto e sono molto felice. Spero che possa continuare così e penso che da adesso in poi verranno più gol".

State proprio giocando divertendovi.

"Sì, oggi si è visto. Penso che ogni giorno che andiamo agli allenamenti il mister insiste molto nel giocare la palla, oggi l'abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare così. Quando giochiamo così sarà difficile per le altre squadre batterci".