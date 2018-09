Juve, Cuadrado: "Contento della prestazione della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Guillermo Cuadrado, esterno della Juventus, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro il Bologna ai microfoni di Dazn: “Sono molto contento della partita della squadra, dobbiamo continuare su questa strada. Quando giochiamo palla al piede possiamo far male a chiunque. Juve più forte di sempre? Non lo so, ma stiamo facendo molto bene e dobbiamo proseguire a questi ritmi. Pensiamo a vincere ogni partita e ad essere sempre avanti”.