Il bivio di Juan Guillermo Cuadrado è raccontato da Tuttosport oggi in edicola. Il colombiano, considerato giocatore prezioso da Massimiliano Allegri, ha saltato finora tutto il 2019 per l'infortunio al ginocchio. La strada per il futuro, però, sembra ancora bianconera: il tecnico lo stima tantissimo e lo considera rimpiazzo ideale per Joao Cancelo sull'out destro juventino.