Juve, Cuadrado: "Era importante dare continuità al successo di Udine"

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-1 rifilato alla SPAL: "La cosa importante era fare risultato dopo una grande prestazione ad Udine. Una volta entrati, io e Pjanic abbiamo dato il massimo. All'esultanza "sudamericana" si è aggiunto anche Pjanic? Siamo in tanti, anche Miralem ha lo spirito sudamericano: cerchiamo di coinvolgere tutti, siamo una squadra in tutto. Primo posto? Ogni anno è sempre più difficile, dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita. Sappiamo che ci sono altre squadre in lotta, ma noi possiamo giocarcela con tutti e stare lì".