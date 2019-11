© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di JTV, prima dell'inizio del derby contro il Torino, è intervenuto il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado. Ecco quanto evidenziato da tuttojuve.com: "Sono contento per questo obiettivo raggiunto delle 150 partite in bianconero. Sicuramente sarà una partita molto difficile come sempre, è un derby, quindi dobbiamo entrare con la voglia e la mentalità di fare risultato, sapendo che sarà difficilissimo".

Andando al gol in un precedente derby: "Sì, sono sempre bei ricordi, speriamo di scendere in campo con quella voglia e determinazione di fare risultato che per noi oggi è molto importante".