Queste le dichiarazioni di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Brescia. "Ero con la testa nella partita, quando ho visto Danilo e ho detto adesso mi muovo e sono entrato subito. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Sono contento della partita che ha fatto la squadra, l'importante era fare risultato facendo vedere molto di più in fase di possesso. Quando viene un nuovo allenatore ha idee diverse, proviamo a fare quello che dice lui. Oggi si sono visti margini di miglioramento. Sono dieci anni che faccio l'esterno, è la posizione che mi piace di più esaltando le mie qualità. Sono sempre a disposizione del mister e di giocare quando ci sono queste situazioni. Con Sarri si lavora tanto, piano piano arriveremo a quello che vuole lui".