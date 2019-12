Juve, Cuadrado: "HDR? Serve compattezza per farli giocare tranquilli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno bianconero Juan Cuadrado ha presentato la sfida tra Sampdoria e Juventus ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter? È importante per noi essere lì, dove siamo abituati. Oggi sarà una partita difficile, dobbiamo cercare di fare risultato. Oggi è la partita più importante per noi, dobbiamo scendere in campo con quella consapevolezza. Il tridente Higuain-Ronaldo-Dybala? Parlo perché con il Sassuolo ero squalificato, vederli dal vivo è stato meraviglioso. Noi dobbiamo abituarci, dobbiamo essere più compatti perché loro abbiano la possibilità di giocare con tranquillità".