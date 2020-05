Juve, Cuadrado meglio come esterno alto: l'esperimento da terzino non ha esaltato

Tra i calciatori da valutare per la prossima stagione c’è Juan Cuadrado, uno che all’interno dello spogliatoio si può cominciare a considerare un nuovo senatore dal momento che veste la maglia della Juventus dal 2015. Gli esperimenti da terzino non hanno entusiasmato del tutto: meglio come esterno alto, in zona Douglas Costa. Con la cessione di quest’ultimo, il colombiano sarebbe la prima alternativa pescata in casa, magari alle spalle di un giovane rampante pronto a conquistarsi la fiducia di Sarri. Difficile (non impossibile) che Cuadrado finisca dentro qualche operazione di scambio: la Juve se lo tiene stretto per la duttilità e ormai l’esperienza acquisita, fondamentale in un gruppo che punta a vincere nell’immediato.