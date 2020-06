Juve, Cuadrado: "Napoli si è difeso benissimo, c'è amarezza. Torneremo quelli di prima"

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Siamo scesi in campo con la voglia di vincere la partita, ma il Napoli si è difeso bene, in undici, ed era difficile andare al tiro. Ora dobbiamo guardare avanti, testa al campionato e poi alla Champions League. Ci sarà amarezza, perché ci tenevamo tanto a vincere questa coppa. Ma siamo una grande squadra e dobbiamo ritrovare la stesso convinzione che avevamo prima della pausa. Non è facile ricominciare dopo tanto tempo, ma sicuramente lo faremo, perché questo è il calcio".

Come hai visto Ronaldo a fine partita?

"Era un po' triste per il risultato e per la partita. Volevamo vincere, ma i rigori sono una lotteria".

Sarri vi ha detto qualcosa nello spogliatoio all'intervallo?

"Il mister ci ha provato a dare convinzione. Noi avevamo avuto tanto possesso palla, il mister ci ha caricati e volevamo andare in campo nel secondo tempo per vincere. Non ci siamo riusciti, ma ora guardiamo avanti".

Qual è stato l'aspetto che più avete sofferto?

"Dal campo ho visto che stavamo giocando molto bene, con il calcio che vuole il mister. Ma dobbiamo migliorare tantissimo. Non era facile andare al tiro contro una squadra che si è difesa tantissimo".

Siete calati anche fisicamente?

"Non è facile ricominciare dopo tanto tempo. Cercavamo di andare sempre nell'uno contro uno, ma il Napoli era ben messo e ce lo rendeva più difficile. Noi impareremo da questa sconfitta e ci darà nuova forza per campionato e Champions League".

Non avete segnato in nessuna delle due partite post-Covid: a cosa può essere riconducibile?

"Veniamo da un momento molto difficile, che ci ha fatto capire tante cose della vita. Ora abbiamo il tempo per prepararci perbene e tornare ad essere la Juve concreta di un tempo".