Juve, Cuadrado oggi rinnova. Lucci rappresenta anche Bonucci e Perin

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado. Rapporto solidissimo tra le parti, intesa di massima raggiunta in tempi non sospetti. Tanto da spingere il direttore dell’area tecnica della Juventus, Fabio Paratici, a parlarne senza timore negli ultimi giorni. Adesso si va per mettere nero su bianco, in un summit che oggi vedrà al tavolo della trattativa l’agente del calciatore, Alessandro Lucci.

Si tratta dello stesso procuratore che cura gli interessi di Leonardo Bonucci, per il quale potrebbe anche arrivare un adeguamento prima o poi, specie dopo il salto di qualità compiuto a inizio di questa stagione di fronte all’improvvisa assenza di Giorgio Chiellini. Il difensore è diventato riferimento di Maurizio Sarri, che finora non ne ha voluto fare a meno.

Presto dovrebbe giungere anche il momento di chiudere le valigie per Mario Mandzukic, ormai fuori dai radar della Continassa da un bel pezzo per accordo con la società. L’attaccante croato valuta con tranquillità le proposte per il prossimo mercato di gennaio, la sensazione è che si possa arrivare presto alla definizione del suo futuro.

Così come per Mattia Perin – anche lui assistito da Lucci – sempre più voglioso di tornare a giocare per provare a convincere Roberto Mancini a ripensare a lui in ottica Europeo. L’altro giocatore in partenza a gennaio, verosimilmente già a inizio mercato, è Marko Pjaca. Superati gli ultimi acciacchi fisici, l’attaccante croato si allena adesso con una certa continuità in vista di una nuova destinazione per la seconda parte di stagione.

Restando sul mercato di riparazione, riflettori puntati su Emre Can, ormai in fondo alle gerarchie del tecnico, che vorrebbe tornare a giocare la Champions League. Ma attenzione anche a Federico Bernardeschi, per il quale potrebbe arrivare offerte importanti dopo i timidi sondaggi della scorsa estate. Giusto per ricordare che è sempre calciomercato.