Juve, Cuadrado: "Quanto accaduto stasera non dovrà più ripetersi"

Juan Cuadrado, attaccante della Juventus ha parlato a 'JTV' per analizzare la rocambolesca sconfitta rimediata questa sera all'Allianz Stadium contro il Manchester United: "Stavamo disputando una grande partita, abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo concretizzate, poi loro sui calci piazzati hanno realizzato i due gol. Però dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo migliorare perché sicuramente quanto accaduto stasera non dovrà più ripetersi. In Champions dobbiamo sempre mantenere l'attenzione alta perché sono i piccoli episodi che cambiano le partite. Questo match ci deve servire per crescere e menomale che è successo adesso e non ai quarti. Adesso abbiamo il tempo per recuperare e per pensare alla prossima".

Possiamo dire che è stato un incidente di percorso.

"Sì sicuramente, è un incidente. Abbiamo fatto noi la partita per 90 minuti, loro gli ultimi 5 minuti scaraventando la palla in area e ci hanno messo un po' in difficoltà. Sappiamo che questo è il calcio, a volte succedono queste cose, ma abbiamo ancora tutte le possibilità per arrivare in fondo. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare al presente".