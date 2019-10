© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado si conferma indispensabile per la Juventus di mister Sarri, ancora una volta in quest'avvio di stagione. Il laterale colombiano ha infatti giocato ben 151 palloni nella gara di questa sera contro la Lokomotiv Mosca: nessun bianconero ha mai fatto meglio in una singola partita di Champions League dal 2003/04 (nuovo formato della competizione).