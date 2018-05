Juve, Cuadrado: "Terzino ruolo che conosco. Portiere? Mi piacerebbe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di JTv dello Scudetto e della finale di Coppa Italia: "La matematica ancora non ce lo da, però sicuramente noi dobbiamo pensare a fare un altro risultato e poi sarà una cosa bellissima. E' lo Scudetto più difficile perché abbiamo avuto un anno abbastanza combattuto con le altre squadre che volevano sempre essere li. Adesso però siamo noi i primi e a un punto dallo scudetto e speriamo di farlo il più presto possibile per poterlo dire ad alta voce. Terzino? Sì, diciamo nella partita contro l'Inter e in uno spezzone nell'ultima partita ho giocato terzino, sono sempre a disposizione per dare il meglio per la squadra e poi è un ruolo che conosco e che facevo. Era da tanto tempo che non lo facevo ma il mister mi ha detto che voleva provare e io ero pronto per dare il meglio di me. Per fortuna è andata bene. Portiere? È una cosa che ho provato (ride ndr). Una volta se viene espulso, anche se speriamo di no, mi piacerebbe farlo. Il Milan? L'infortunio sono entrato in una parte della stagione che era abbastanza decisiva per noi. Per fortuna non sono rientrato così male, anche perché quando rientri da un infortunio è sempre difficile rientrare e trovare il ritmo partita e tutte queste cose. Sarà una partita difficilissima in coppa e dobbiamo sapere che è diversa, perché è una finale e le finali si giocano in un modo diverso e dobbiamo in questi giorni prepararla per bene e cercare di vincerla".