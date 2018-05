Juve, Cuadrado: "Vogliamo la coppa per confermarci campioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Guillermo Cuadrado, intervistato così prima della finale di Tim Cup, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale tematico rossonero Milan Tv: “E' una finale contro il Milan, per noi sarà importantissima per proseguire la striscia di vittorie ed essere campioni. Oggi scendiamo in campo con questa mentalità", ha detto il colombiano.