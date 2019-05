Juve, Cuadrado: "Voglio restare a Torino. Champions? Ci riproveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Cuadrado è promotore di un evento benefico in programma a Torino, Il colombiano, sempre vicino ai bambini bisognosi, stavolta si è adoperato per garantire loro delle borse di studio. A margine dell'evento si è intrattenuto con i cronisti. Ecco le sue parole, raccolte da TuttoJuve.com.

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

"Per adesso sono molto contento di essere qui. Mi sento come in famiglia. L'obiettivo più vicino è la Copa America, ma il prossimo anno sarà pieno di tante cose belle per noi e speriamo di restare sempre in cima".

Quindi rimarresti qui?

"Sì, il mio pensiero è sempre stato di rimanere qui. Sto bene con la mia famiglia, con la società, la verità è che mi sono trovato come a casa, quindi spero di rimanere".

Voi giocatori vi aspettavate l'addio di Allegri? Era nell'aria o vi ha sorpreso?

"Sicuramente sono cose che succedono nella società. Non me lo aspettavo, ma sono cose che succedono nel calcio. Noi dobbiamo solo pensare al campo, del resto si occupa la società".

Cosa ha rappresentato per te Allegri? Eri uno dei suoi fedelissimi.

"Per me tantissimo, il mister mi ha aiutato molto, insieme a tutto lo staff, con me erano molto disponibili. Mi hanno dato una mano a lavorare sulle cose in cui dovevo migliorare, mi bombardavano tanto sulla fase difensiva, sulle diagonali. Sono molto contento di aver lavorato con loro e sono molto grato. Adesso penso di essere un giocatore più completo grazie a loro".

Resta il sogno della Champions

"Sta a noi lavorare ogni giorno e dare sempre il 100%, quando lavori per bene il lavoro ti paga tutto. La nostra squadra è fortissima e penso che abbiamo tutto per vincere, però dobbiamo sempre essere uniti. Dobbiamo insistere. Puoi cadere, ma ti devi rialzare e pedalare, fino a raggiungere l'obiettivo".

Chi sarà il prossimo allenatore della Juve?

"(ride, ndr) Chiedilo a Paratici. Sicuramente la società starà lavorando su quello, non mi occupo di questo".