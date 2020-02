Juve, cuore Ronaldo: ieri una festa speciale, stasera Georgina a Sanremo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un regalo troppo ingombrante per passare inosservato. Ieri sera, intorno alle 19, ci si è subito resi conto che da lì a poco sarebbe arrivato a destinazione un festeggiato d’eccezione. Non uno qualunque: Cristiano Ronaldo. Poco dopo le 20,30 l’extraterrestre, accompagnato da Georgina – ideatrice della festa a sorpresa – si è ritrovato immerso nell’affetto di amici e familiari, davanti a un noto ristorante del centro di Torino.

Due nastri giganti e un fiocchettone rosso avvolgono una super auto nuova di zecca, regalo per i suoi trentacinque anni. Al suo arrivo, si accendono le luci della macchina, scoppiano i festoni e parte la canzoncina di buon compleanno in lingua portoghese: Cristiano apprezza la sorpresa, sorride e abbraccia i suoi cari.

Una serata magica, conclusa con i ringraziamenti alla sua Georgina al taglio di una torta speciale, un CR7 gigante in cioccolato nero (le lettere) e cioccolato bianco (il numero). “È tempo di festeggiare il mio compleanno – scrive sui social . Grazie amore per questa straordinaria sorpresa”.

Chissà se il numero sette della Juventus vorrà presto ricambiare il grazioso gesto d’amore, magari presentandosi stasera al Teatro Ariston di Sanremo, dove la sua compagna sarà co-conduttrice della serata al settantesimo Festival della canzone italiana.

Di certo, eventualmente, lo farà dopo il duro lavoro sul campo che ha svolto anche ieri, come mostrato dalle telecamere della Continassa. Anche perché, Cristiano, non ha alcuna intenzione di mollare la presa in questo periodo particolarmente brillante, nel quale punta a raggiungere nuovi record.

Sabato sera ci sarà l’Hellas Verona, poi il Milan in Coppa Italia. E così via il filotto che accompagnerà dritto agli Ottavi di Champions, prima a Lione e poi all’Allianz Stadium. Per lui continuare a star bene è la priorità assoluta, in quanto – ha spiegato Sarri poco tempo fa - “è un animale che si nutre di gol”.

Ieri intanto Dybala ha svolto differenziato (come da programma), Bernardeschi fisioterapia dopo l’affaticamento muscolare risentito mercoledì e per il quale difficilmente sarà disponibile nel prossimo match. Stamani la squadra tornerà in campo, poi sarà caccia a Cristiano e Georgina, questa volta a Sanremo.