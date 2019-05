Juve, da Agnelli a Nedved: oggi tutti alla Continassa. Domani l'incontro?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ore concitate in casa Juventus. Non dal punto di vista calcistico, col campo che in questo momento della stagione ha poco da raccontare, ma per ciò che concerne il futuro tecnico: non è scontata la conferma di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e, in questo senso, decisivo è il summit che ci sarà con il presidente Andrea Agnelli nelle prossime ore. Tanti indizi portano a un summit che andrà in scena nella giornata di domani, ma al momento su questo tema non trapelano notizie ufficiali.

Oggi tutti alla Continassa - Presenze importanti quest'oggi nel quartier generale della Juventus. Oltre all'allenatore Massimiliano Allegri, che ha diretto la seduta d'allenamento, hanno assistito alla seduta il vice-presidente Pavel Nedved e il direttore dell'area tecnica Fabio Paratici. Negli uffici, a pochi metri dai campi d'allenamento, c'era anche il presidente Andrea Agnelli.

Conte a Torino - Intanto oggi a Torino era presenze anche Antonio Conte: in altri periodi dell'anno non sarebbe una notizia, perché l'ex ct abita nel capoluogo piemontese, ma in questa fase è indizio da non sottovalutare. Perché Conte aspetta proprio l'esito dell'incontro Agnelli-Allegri per prendere una decisione sul suo futuro: la Juventus è la sua prima scelta.