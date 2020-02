vedi letture

Juve, da Agnelli in giù tutti delusi dopo Lione. Ma i vertici fanno quadrato attorno a Sarri

Tanta delusione, ma nessun processo e la fiducia in Maurizio Sarri che resta immuttata. È questo il quadro della situazione in casa Juventus che delinea Tuttosport, a due giorni dalla sconfitta di Lione in Champions League. Secondo il quotidiano torinese, da Agnelli a Paratici passando per Nedved, i vertici bianconeri sono rimasti scottati dal KO ma non hanno intenzione di cambiare la strada intrapresa in estate. A giugno si faranno le dovute valutazioni sulla stagione e su Sarri, ma per ora la Vecchia Signora fa quadrato attorno al suo allenatore.