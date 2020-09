Juve, da De Sciglio a Khedira passando per Pjaca: il punto sulle uscite

Quattro giorni a Juventus-Sampdoria in programma domenica prossima alle 20:45 all’Allianz Stadium, gara che darà il via alla Serie A 2020/2021 della squadra allenata da Andrea Pirlo. Sarà l’esordio del tecnico fresco di patentino conquistato con il superamento del corso UEFA Pro con votazione di 107/110. Il Maestro lavora alla Continassa con il gruppo a disposizione, orfano degli infortunati Dybala, De Ligt e Bernardeschi. Presenti anche quei calciatori che, nelle idee dell’allenatore e della società, non fanno parte del progetto partito ormai più di un mese fa: Mattia De Sciglio e Sami Khedira. Diversa la situazione relativa a Marko Pjaca che, non appena terminerà l’emergenza offensiva di Madama, andrà in prestito a caccia di minutaggio.

STOP KARSDORP - Rick Karsdorp come Arkadiusz Milik. Storie diverse, complicazioni in entrambi i casi per il mercato della Juve. L’attaccante del Napoli riflette sulla Roma che a sua volta, ça va sans dire, non libera Dzeko direzione Torino. A questa situazione, nella serata di ieri si è aggiunto anche il brusco rallentamento per il trasferimento di De Sciglio nella capitale. Intesa fra i due club trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e colloqui avanzati fra l’ex Milan e i giallorossi. Lo stop questa volta è dovuto al ripensamento di Karsdorp: il terzino olandese sembrava a un passo dal Genoa salvo poi frenare nelle ultime ore. Roma che al momento riflette di conseguenza sul da farsi congelando di fatto l’operazione De Sciglio.

RESCISSIONE KHEDIRA - Vedi Gonzalo Higuain. È questa l’idea alla Continassa attorno al centrocampista tedesco, che negli ultimi giorni si è allenato parzialmente con il gruppo, ormai non più parte del disegno bianconero. Rescissione del contratto, in essere fino al 2021, e buonuscita per il giocatore. La prima offerta della dirigenza non è andata a buon fine, a stretto giro di posta ne verrà recapitata un’altra con Khedira che finora non si è mai mosso dalla volontà di ottenere tutto quello che gli spetta da contratto. La Juve resta comunque fiduciosa di poter risolvere la situazione entro il termine del mese nonostante nelle idee del calciatore resti la convinzione di poter conquistare l'allenatore.

PRESTITO PJACA - Con un nuovo attaccante a disposizione di Pirlo, Marko Pjaca avrebbe verosimilmente già salutato Torino per un altro lido. Troppa infatti la necessità del croato di trovare una squadra che possa garantirgli presenza con continuità per rilanciare una carriera ostacolata dalla sfortuna. E in questa direzione vanno la valutazione delle offerte che si presenteranno sul tavolo: Genoa, la squadra più convinta, ma anche Verona e Crotone hanno chiesto informazioni. Appena sbarcherà in Piemonte il numero 9 tanto agognato, Pjaca e la Juve sceglieranno la carta migliore sperando di pescare, finalmente, il jolly.