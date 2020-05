Juve, da domani si corre alla Continassa: tutti tranne Dybala, ancora blindato in casa

Tra l’attesa dell’esito dell’ultimo test tampone e quella per il rinnovo che lo proietterà a un lungo futuro alla Juventus, Paulo Dybala vive con pazienza il regime di isolamento domiciliare assolutamente obbligatorio per lui che dal 21 marzo risulta positivo al Coronavirus. Il numero dieci bianconero vorrebbe molto presto lasciarsi alle spalle definitivamente la brutta avventura legata alla malattia, così da concentrarsi per il prossimo ritorno in campo. Ormai da diversi giorni non ha sintomi e si allena regolarmente all’interno della propria abitazione. Il ritorno in campo, alla Continassa, sarebbe un grande passo in avanti per lui, anche sul piano mentale. Per adesso però bisogna attendere, poi il suo piano di lavoro specifico post malattia sarà molto più chiaro nei tempi e nelle azioni.