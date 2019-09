Juve, da esuberi a rinforzi: Khedira, Matuidi e Douglas Costa da applausi

Fonte: inviato a Torino

“Noi chiediamo una fase di non possesso molto feroce e questo richiede tante energie. Oggi forse è subentrato anche un certo appagamento dopo i tre gol e nel calcio lo paghi”. Giovanni Martusciello, il vice di Maurizio Sarri, spiega senza alibi il crollo della Juventus nel secondo tempo con il Napoli. Pur dando merito ai suoi ragazzi per la conquista dei tre punti: “Può sembrare un risultato fortunoso, ma si è visto che se alzeremo il minutaggio porteremo a casa tante soddisfazioni".

La Juve vista per sessanta minuti lascia davvero ben sperare per la stagione, facendo intravedere già alcune differenze sostanziali rispetto al recente passato. Douglas Costa – la scorsa stagione per ampie parentesi assente – è un giocatore rinato, riferimento offensivo di una squadra pronta a sacrificarsi per le sue giocate in velocità. La grande novità contro il Napoli arriva però dal centrocampo, e in particolare da quel Matuidi tanto chiacchierato nelle ultime settimane in ottica calciomercato.

Il francese non solo prova a smentire chi lo considera fuori dal progetto di Sarri, ma sfodera una prestazione che va oltre la media per tutti i novanta minuti. "Il mercato non compete a me – risponde Martusciello su Matuidi -. Lui ha una grande capacità riconosciuta da tutti, che è quella del sacrificio. Stasera ha messo pure la generosità di un campione del mondo". Stessi ingredienti, insomma, con cui Khedira ha conquistato in poche settimane la fiducia di Sarri e del suo staff, ottenendo così la riconferma.

In tema di calciomercato, quando mancano ormai meno di quarantott’ore alla chiusura della sessione estiva, un’indicazione precisa giunge per bocca del dirigente più autorevole in tal senso, Fabio Paratici: “Se non ci saranno opportunità negli ultimi giorni, rimarremo così. Escludiamo che Dybala vada via”.