Juve, da Inzaghi a Zidane: quattro idee per la panchina del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola fa il punto sulla panchina della Juventus, con Max Allegri che piace in Inghilterra. All’ex mister del Milan ci pensa l’Arsenal così come il Chelsea (che segue anche Maurizio Sarri), mentre i bianconeri non stanno lavorando per un potenziale erede. Anche se, in casa juventina, ci sono quattro idee per il futuro: Simone Inzaghi, Zinedine Zidane, Didier Deschamps ma anche Diego Pablo Simeone. Idee, appunto, perché il presente si chiama Allegri e la priorità è quella di andare avanti con l’attuale allenatore.