Juve, da Marquinhos a Gayà passando per Hummels: fari sull'Europa

Affari in giro per l'Europa. Sono quelli che la Juventus cerca, sondando il mercato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri guardano con un certo interesse in casa Valencia, dove l'Europa League è rimasta l'ultima possibilità (ovviamente complicata) per cercare di guadagnarsi un posto nella prossima Champions League. Paratici e Nedved sono vigili sulle situazioni di Carlos Soler e Ferran Torres, centrocampisti di 22 e 19 anni. Ma c'è ovviamente anche José Gayà, big della fascia sinistra in difesa. A Parigi c'è Marquinhos, snaturato da Tuchel nel PSG come centrocampista. Occhi, in casa Bayern Monaco, su Jerome Boateng e Mats Hummels. Saluterà il Bayern Leverkusen un fantasista come il diciannovenne Kai Havertz, altro possibile obiettivo bianconero in Bundesliga.