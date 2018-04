Juve, da Milinkovic-Savic a Martial: i nomi per centrocampo e attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport scrive degli obiettivi di mercato della Juventus. In attacco l’ipotesi più concreta è rappresentata da Anthony Martial, 22enne del Manchester United. Il francese vuole lasciare Old Trafford e la Vecchia Signora è molto più che un’idea. Un tentativo, seppur non semplice, verrà effettuato anche per il 20enne Federico Chiesa della Fiorentina. Per il centrocampo si attende la risposta di Emre Can del Liverpool, che piace anche al Real Madrid e al Bayern Monaco, ma si continua a seguire il laziale Sergej Milinkovic-Savic. Nel mirino, però, ci sono anche tre centrocampisti in scadenza nel 2019: si tratta di Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain, Aaron Ramsey dell'Arsenal e Mousa Dembelé del Tottenham.