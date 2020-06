Juve, da oggi è avvicinamento al match: venerdì sera in campo contro il Milan

vedi letture

Questa volta si ricomincia per davvero. Al rientro alla Continassa, dopo un giorno e mezzo di riposo, la Juve di Sarri dovrà concentrarsi sul primo appuntamento della seconda parte di stagione. Venerdì sera, allo Stadium, contro il Milan in semifinale di Coppa Italia, sarà già una partita da dentro o fuori, con i bianconeri a dire il vero favoriti. Si partirà dall’1-1 dell’andata, ma i rossoneri avranno tanti assenti. Non vuol dire che la Juve potrà sottovalutare l’impegno, anzi. Ma con una buona gestione, il match potrebbe incanalarsi nel migliore dei modi verso la finale in programma il 17 giugno. Sarri dovrà comprendere nelle prossime ore se e quanto potrà contare su Ramsey e Chiellini, negli ultimi giorni a parte, e soprattutto quando potrà riavere a disposizione Higuain, alle prese con alcune noie muscolari. Il resto, il tecnico potrebbe già averlo in testa. Ma, come suo solito, sarà difficile che voglia svelare tutto con largo anticipo.