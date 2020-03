Juve, da oggi testa al Lione: senza la gara Bologna, comincia il countdown

In teoria sarebbe un giorno di ripresa alla Continassa, per cominciare a studiare la prossima trasferta di Bologna. Da mezzanotte, però, il nuovo decreto del Governo ferma le attività sportive a tutti i livelli, Serie A compresa. L’emergenza Coronavirus richiede un momento di grande collaborazione da parte di tutto il Paese, “anche i tifosi devono prenderne atto” ha detto ieri sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

La Juve adesso e sposta l’attenzione al prossimo impegno, quello decisamente più importante di questa finestra stagione: la gara di ritorno con il Lione, in programma mercoledì prossimo. Secondo il nuovo decreto sono “consentite le competizioni internazionali a porte chiuse”. Dunque, la partita si giocherà regolarmente nel silenzio dell’Allianz Stadium, come avvenuto per il derby d’Italia. Tranne che la UEFA, che monitora lo scenario europeo sul contagio del Covid-19, decida diversamente.

Si giocherà regolarmente (ovviamente a porte chiuse) anche la gara valida per gli ottavi di finale di Youth League, tra Juve Primavera e Real Madrid, domani pomeriggio a Vinovo. A differenza del campionato, sospeso fino a data da destinarsi, le gare europee restano in programma e per i giovani bianconeri sarà un momento storico visto che non sono mai arrivati così oltre a livello europeo.