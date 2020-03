Juve, da oggi testa al Milan: mercoledì porte aperto all'Allianz Stadium

Juve-Milan si giocherà con il pubblico, mercoledì sera. La decisione dovrebbe essere definitiva malgrado il momento di grande confusione per via dell’emergenza Coronavirus. Il match si giocherà a porte aperte: ingresso vietato solo ai residenti delle aree con zone rosse, ovvero le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e le province di Savona, Pesaro e Urbino.

Sempre mercoledì, in un consiglio straordinario della Lega Serie A che si terrà a Roma, si deciderà invece sul recupero delle gare rinviate nello scorso week end e dunque su Juve-Inter. Sulla data del 13 maggio non sono mancate le polemiche, la soluzione ultima potrebbe riavvicinare il match al prossimo week end o al massimo lunedì, quando le restrizioni del decreto governativo andranno in scadenza anche nelle zone rosse.

Una cosa è certa: anche il derby d’Italia si dovrebbe giocare con la presenza del pubblico. In Piemonte, tra l’altro, il decreto sulle restrizioni è scaduto ieri. Ecco perché da stamani si riaprirà anche lo Juventus Museum, come tutti gli altri musei di Torino. L’emergenza Coronavirus pesa al momento solo sull’Under 23: i giocatori sono per precauzione in quarantena, dopo aver scontrato la Pianese che ha registrato alcuni casi positivi al Covid-19.

Atteso per oggi, invece, l’ok definitivo per il match di Youth League in programma mercoledì pomeriggio a Vinovo. La Juve ospiterà il Real Madrid, in una storica gara valida per gli ottavi di finale della competizione europea parallela alla Champions.

Intanto oggi Sarri e i suoi torneranno al lavoro alla Continassa. Dopo il passo falso di Lione, non si perdere di vista l’importante del prossimo match con il Milan. Oltre al passaggio di turno in finale di Coppa Italia, i bianconeri devono trovare le misure per una grande prestazione che possa far tornare il sereno dopo le ultime uscite poco convincenti.