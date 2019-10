Juve, da oggi testa all'Inter: Sarri prepara la sfida a Conte e Marotta

Fonte: inviato a Torino

Guai ad abbassare la tensione. Alla ripresa di oggi, Sarri, chiederà ai suoi di tenere altissima l’asticella dell’attenzione, di fare l’ultimo sforzo fino a domenica sera a San Siro, contro l’Inter. Parlare di Scudetto a inizio ottobre sarebbe fuoriluogo, ma i punti in palio peseranno tanto, tantissimo.

Da una parte la Juve, che giunge a conclusione di questo filotto con entusiasmo e consapevolezza in crescendo; dall’altra l’Inter degli ex Conte e Marotta, che vorrebbero fare lo sgambetto ai bianconeri e staccarli il più possibile in una classifica di Serie A che li vede attualmente al comando con due lunghezze di vantaggio.

In mezzo una gara da giocare, insidie nascoste dall’una e dall’altra parte, e tante individualità al cospetto. Potrebbero addirittura scontrarsi Dybala e Lukaku, che la Juve l’estate scorsa avrebbe assorbito in un’unica operazione di mercato con il Manchester United, prima dello scatto finale dei nerazzurri.

Ma si affronteranno soprattutto due delle tre migliori difese del campionato. L’Inter fino a questo momento è stata trafitta due volte, cinque la Juve. Ma il derby d’Italia sarà una storia a parte: Higuain tiene il piede caldo, due anni fa una sua rete sul finale cucì virtualmente il tricolore sulle maglie bianconere.