© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri resta il nome in pole position per la panchina della Juventus, spiega Tuttosport ma se non riuscisse a liberarsi dal Chelsea che vuole un indennizzo per farlo partire che la Vecchia Signora non vuole pagare, c'è Simone Inzaghi. Oppure una clamorosa sorpresa dalla finale di Champions, tra il già citato Mauricio Pochettino del Tottenham e Jurgen Klopp del Liverpool.