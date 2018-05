Juve, da Zidane a Gasp e Conte: gli eventuali nomi del dopo Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto tra presente e futuro della panchina di Massimiliano Allegri. Tante prospettive, non mancano gli interrotagivi: se Massimiliano Allegri dovesse andare via, i nomi suggestivi sono Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e Antonio Conte ma non sarebbe da trascurare anche Gian Piero Gasperini, ora guida tecnica dell'Atalanta.