Juve, dal bilancio emerge il nuovo valore di mercato di Mandzukic e Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal bilancio ufficiale della Juventus per la scorsa stagione sportiva, sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere di Torino, arrivano indizi importanti anche per quei giocatori in uscita dalla rosa della Vecchia Signora. Come ad esempio nei casi di Mario Mandzukic e Mattia Perin, i quali hanno adesso un valore a bilancio rispettivamente di 5,3 e 10,6 milioni di euro. Per il croato c'è ancora l'interesse del Manchester United, ma gli inglesi non sono disposti ad investire quei 15 milioni di euro che avevano intenzione di versare in estate.